Actrice Joke Emmers: “Bang om mannen met verkeerde bedoelingen tegen te komen”

Joke Emmers is intussen een bekend gezicht in het acteerwereldje. De 29-jarige actrice gaat vrolijk door het leven. Als vrijgezel. En daar heeft ze een goede reden voor.

De goedlachse actrice uit Neerpelt raakte bekend door haar rollen in ‘Beau Séjour’ en ‘Callboys’, maar ook door haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Binnenkort kan je haar aan het werk zien als Marva in de musical ‘Iedereen Beroemd’.

Zangstress







Een musical, dat betekent inderdaad dat ze haar grootste zangkwaliteiten moest bovenhalen. Dat zorgde in het begin toch voor wat twijfel. “Eerlijk gezegd twijfelde ik eerst om me aan een musical te wagen, want ik heb niet de juiste zangtechnieken geleerd. Ianthe Tavernier speelt ook mee en zij heeft een prachtige stem, de druk is dus hoog. (lacht) Intussen krijg ik wel zangles, maar ik ben toch bang dat ik ernaast zal zingen door de stress”, vertelt ze in Story.

Nog geen geluk in de liefde

Joke is al een lange tijd vrijgezel, terwijl haar oudere zus Maartje al twee kinderen heeft. Maar net als heel wat acteurs heeft ze zich volledig op haar acteercarrière gestort, waardoor haar liefdesleven op een laag pitje is blijven hangen. “Ik ben een happy single. Maar ik voel wel druk van mijn omgeving. Mijn familie en vrienden hebben bepaalde verwachtingen. ‘Wanneer breng jij eens een lief mee naar huis?’ Leeftijdsgenoten hebben meestal een relatie of zelfs trouwplannen. Als ik ooit kinderen wil – daar ben ik nog niet uit – zou dat toch voor mijn veertigste moeten gebeuren”.

“Net als iedereen ben ik ook op zoek naar liefde, maar na de middelbare school heb ik me volledig op het acteren gestort. Het is dus mijn eigen fout. Ofwel ben ik te kieskeurig of val ik op de verkeerde mannen… Maar nu mijn carrière vlot loopt, stel ik me meer open voor de liefde. Schrijf maar op: 2019 wordt voor mij het jaar van de liefde!”, klinkt het.

Geen Tinder

Die zal Joke in elk geval niet zoeken via datingsapps zoals Tinder. Dat vindt ze te gevaarlijk. “Ik ga niet actief op zoek. Je zal me bijvoorbeeld nooit op Tinder vinden. Ik ben bang om in contact te komen met mannen die verkeerde bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld kerels die met mij willen daten omwille van een weddenschap”, aldus Joke.