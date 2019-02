3 tips om productiever te zijn op het werk

Er zijn zo van de dagen dat je werk maar niet opschiet. En dat maakt je nog minder gemotiveerd. Zodat je in een vicieuze, onproductieve cirkel terechtkomt. Gelukkig zijn er enkele simpele trucjes die ervoor zorgen dat jij binnenkort barst van de productiviteit.

1. Videospelletjes

Ja, dat lees je goed. Videospelletjes hebben een uitermate positief effect op je concentratievermogen. Een studie aan de Brigham Young University toonde eind januari aan dat 45 minuten spelplezier ervoor kunnen zorgen dat werknemers maar liefst 20% productiever zijn. De leider van het onderzoek, Greg Anderson, stelt daarom voor dat werkgevers niet investeren in teambuilding, maar gewoon een Xbox of PlayStation aanschaffen. Goedkoper, effectiever en plezant.

2. Bewegen, bewegen, bewegen!







Het is al langer geweten, maar beweging is belangrijk voor een mens. Dat betekent niet alleen dat je regelmatig een ommetje moet doen, maar ook dat je gewoon beter niet de hele dag in dezelfde positie achter je computer kan zitten. Ga even een babbeltje slaan met je collega in plaats van een mail te sturen, haal jezelf een kopje koffie en neem een middagpauze. Ook voor je creativiteit doet het wonderen, want dat witte computerscherm is niet bepaald inspirerend.

3. Stop! met snacken

Hoe meer je je verveelt, hoe meer je gaat snacken. Om tien uur neem je even een stukje taart omdat je collega jarig is, om vier uur ’s namiddags kan er wel een koekje bij. Over het algemeen eet je altijd net te weinig en net te vaak, waardoor je moe wordt omdat je lichaam constant aan het verteren is. Ontbijt ’s ochtends dus zoals het moet, lunch uitgebreid en zorg dat je ook ’s avonds bij thuiskomst genoeg binnenkrijgt.