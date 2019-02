Brussels proefproject zet in op burgerparticipatie via de smartphone

De Brusselse regering maakt geld vrij voor een project waarmee burgers via de smartphone hun mening over en ideeën voor hun wijk kunnen melden. ‘Brussels By Us’ wordt in een eerste fase vanaf april getest in drie regio’s in en rond de hoofdstad.

In drie Brusselse wijken kunnen Brusselaars, maar ook andere voorbijgangers, binnenkort hun eigen input en aanbevelingen geven via de app ‘Brussels By Us’ op hun smartphone. Brussels staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V), het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en het onderzoekslaboratorium SMIT aan de VUB hebben hun schouders onder het participatieve burgerproject gezet.

Zendmast stelt je vragen







De drie wijken die als ‘proeftuinen’ zullen worden gebruikt, zijn de Noordwijk, de voetgangerszone en de universitaire site U-Square. De wijken werden elk gekozen vanwege hun specifieke uitdagingen, functies en doelgroepen.

Vanaf april wordt het Smart City-project uitgerold en krijgen de drie wijken elk een tiental masten, kleine zenders, op strategische plaatsen. Indien burgers, toeristen, pendelaars of handelaars uit de buurt de applicatie hebben gedownload, krijgen ze in het voorbijgaan een melding of kunnen ze de QR-code aan de mast scannen. Nadien geven ze via korte en concrete vragen feedback over de locatie en krijgen ze de populairste antwoorden te zien.

«Iedereen heeft creatieve voorstellen»

In april wordt in elke zone eerst via een cocreatietraject een bevraging opgestart door middel van workshops in smart cafés. «’Brussels By Us’ wil de ideeën van Brusselaars voor hun buurt naar boven doen komen. Ik ben er zeker van dat iedereen concrete en innovatieve voorstellen heeft om het leven in zijn of haar buurt beter te maken», zegt staatssecretaris Debaets. Het Brusselse gewest maakt 150.000 euro vrij voor het Smart City-project.

«Met dit project willen we bewoners en voorbijgangers actief betrekken bij de verbetering van de stad”, legt projectcoördinator Pieter Ballon van het onderzoekscentrum IMinds-SMIT uit aan Bruzz. De voorstellen moeten op termijn leiden tot bijvoorbeeld concrete aanpassingen in het straatbeeld. “Zo kunnen mensen aangeven dat er op een bepaalde hoek een zitbank moet komen, of een klein parkje. De bedoeling is dus om op hyperlokaal niveau de wijk te verbeteren.