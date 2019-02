Verras je geliefde op Valentijn!

Liefde gaat soms om kleine daden en verwennen moet niet altijd duur of ingewikkeld zijn.

-Heb je geen bad in huis? Geef je partner een lekker voetbad of een voetmassage! Gegarandeerd een verrassing en plezier verzekerd.







-Heb je verschillende verwenproducten gekocht? Verstop ze dan één voor één in huis op plekken waar je partner ze het minst verwacht én ga samen op zoek!

-Liefde gaat door…iets gezonds te eten! Ja, zelfs op Valentijn kan je een gezond menu bedenken. Plus, samen koken en nieuwe smaken ontdekken, kan voor een speelse sfeer zorgen.

FEELGOOD TIP:

Make sure you look like ‘you’! Op zich wil hij/zij met JOU op date, dus zorg gewoon dat je jezelf blijft en vind binnen onze grote selectie dé perfecte producten om je op en top te voelen!

Bestel nu verwenproducten voor haar en voor hem op farmaline.be.