Zeker 17 doden door grondverschuiving in goudmijn in Guinee

Zeker 17 mensen zijn zondagnacht bij een aardverschuiving op de site van een goudmijn in het noordoosten van Guinee omgekomen. Dat heeft de gendarmerie maandag gemeld. “Ten minste 17 mensen zijn zondagavond door een aardverschuiving op de site van een goudmijn in de regio Siguiri (noordoosten) gedood”, zei luitenant Marcus Bangoura. Het drama vond plaats rond 20 uur lokale tijd. Toegesnelde dorpelingen konden de bedolven mensen moeilijk uitgraven omdat ze geen geschikt materiaal hadden. De werken moesten uitgesteld worden tot maandagmorgen. “Deze aardverschuiving heeft iedereen verrast omdat er blijkbaar geen enkele aanwijzing was voor gevaar in deze mijn waar we al jaren goud delven”, zei een bewoner.

Grondverschuivingen op sites van goudmijnen komen veel voor en zijn vaak dodelijk in Guinee. De illegale mijnwerkers komen uit Guinee, Mali, Senegal, Burkina Faso, Liberia en Ivoorkust. De Siguiri-regio alleen al heeft volgens officiële bronnen meer dan 20.000 goudzoekers.

Guinee levert veel inspanningen om “de wilde exploitatie van goudmijnen te beteugelen”. Op 6 februari 2017 werd voor het eerst een nationale dag van de mijnwerker georganiseerd, in aanwezigheid van president Alpha Condé.

Hoewel de bodem van het land rijk is aan mineralen (bauxiet, diamant en goud) is het overgrote deel van de bevolking straatarm.

Bron: Belga