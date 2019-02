Vijfde minder werklozen in Brussel in vijf jaar

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren eind januari 89.960 mensen op zoek naar een job. Dat is nagenoeg een vijfde minder (-19,7 procent) dan in januari 2014, zo meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris vandaag. Het aantal werkzoekenden in de negentien Brusselse gemeenten daalde voor de 51ste maand op rij, in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vergeleken met januari vorig jaar, bedroeg de daling 2,1 procent. De Brusselse werkloosheidsgraad bedraagt nu 16 procent.

Het aantal jongere werkzoekenden daalt zelfs al 68 maanden. Eind januari waren er 9.317 mensen tot 25 jaar op zoek naar werk, ruim een derde minder dan vijf jaar geleden. Dat is het laagste aantal voor een januarimaand sinds 1990, aldus Actiris.







De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt wel nog 24,3 procent.

Actiris ontving in januari in totaal 25.447 werkaanbiedingen.

