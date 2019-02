Spijbelen voor het klimaat – “Belediging voor het engagement van de jongeren”

“De aantijging van de minister is een belediging voor het authentieke engagement van zovele jongeren”, zo reageert Youth for Climate op de speech die Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) afgelopen weekend hield voor het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS). Daarin suggereerde ze dat de klimaatacties deels opgezet spel zijn. “Wij zijn bewuste jongeren die met eigen ogen konden vaststellen hoe het klimaatakkoord niet werd ondertekend door België een week na de grootste klimaatmars ooit in december”, stelt Youth for Climate in een reactie die het op zijn Facebookpagina plaatste.

Minister Schauvliege beweerde in haar speech voor het ABS dat de klimaatacties, waaronder “Spijbelen voor het klimaat” gestuurd worden vanuit een complot. De klimaatjongeren ontkennen dat volledig. “De verontwaardiging die we hierover terecht voelden is thuis aan onze eigen keukentafel ontstaan nadat we hoorden over de acties van Greta Thunberg. Greta is de grote inspirator van alle klimaatspijbelaars in heel Europa en zo ook voor ons en onze beweging Youth For Climate. Aan die keukentafel beslisten we iets te doen. Daar was niemand bij en dat was ook niet nodig: het gaat slecht met het klimaat, we zijn kwaad en dat willen we tonen”, aldus Youth for Climate.

De klimaatspijbelaars blijven uiterst positief en hopen nog altijd “op een constructief en positief antwoord vanuit de politiek, een samenwerking over alle partijgrenzen heen die klimaat voorop stelt en vooral daadkrachtig de problemen aanpakt”.

bron: Belga