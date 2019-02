Ruben Bemelmans strandt in tweede kwalificatieronde van ATP-toernooi in Montpellier

Ruben Bemelmans (ATP 132) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro). De 31-jarige Limburger ging vandaag in de tweede en laatste kwalificatieronde onderuit tegen zijn Duitse leeftijdsgenoot Matthias Bachinger (ATP 142). Die haalde het met 6-3 en 6-4 na 1 uur en 17 minuten.

David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 311) zijn door het verlies van Bemelmans de enige Belgen op de hoofdtabel van het Open Sud de Frane. De 28-jarige Goffin is het tweede reekshoofd en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij treft in de achtste finales de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72) of een qualifier. De 34-jarige Darcis staat dankzij een beschermde ranking ook op de hoofdtabel. Hij speelt in de eerste ronde tegen een qualifier.







Goffin en Darcis vormen ook een duo in het dubbelspel. Zij spelen in de eerste ronde (achtste finales) tegen de Pool Marcin Matkowski en de Oostenrijker Philipp Oswald.

Bron: Belga