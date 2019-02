Paus roept op om oorlogen in Midden-Oosten te stoppen

Paus Franciscus heeft tijdens zijn historische bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten opgeroepen om de oorlogen te stoppen. Ook veroordeelde hij al degenen die in naam van religie geweld plegen. “Oorlog brengt niets anders dan miserie, wapens brengen enkel dood”, sprak de kerkvader tijdens een interreligieuze bijeenkomst die werd bijgewoond door honderden vertegenwoordigers van diverse godsdiensten. De paus vroeg dat alle godsdiensten meer inspanningen zouden leveren om oorlogen en ongelijkheid de wereld uit te helpen. “Elke vorm van geweld moet zonder aarzelen worden veroordeeld… Geweld kan nooit worden gerechtvaardigd in de naam van religie”, klonk het “Ik denk daarbij in het bijzonder aan Jemen, Syrië, Irak en Libië”, vervolgde de paus. De tijd is gekomen dat alle godsdiensten zich actiever, moedig, onbevreesd en oprecht inzetten om de mensheid verder op weg te helpen in de richting van verzoening, hoop en vrede, luidde het verder.

Eerder had ook de de grootsjeik van de al-Azhar Universiteit van Caïro, Ahmed al-Tajjib, de broederlijkheid tussen moslims en christenen onder de aandacht gebracht. “Omarm je christelijke broeders als je partners”, betoogde de religieuze leider. Hij riep moslims in het Westen voorts op om zich positief in de samenleving te integreren.







Tijdens de bijeenkomst ondertekenden de paus en de grootsjeik een gemeenschappelijk document waarin de onderlinge verbondenheid tussen de godsdiensten wordt benadrukt. “Allen die in hun hart in God en in de mensheid geloven, moeten zich samen verenigen tegen extremisme en voor verdraagzaamheid en broederschap”, zo was de boodschap. Het document is tegelijk een oproep aan de politieke wereldleiders om bloedvergieten en conflicten te beëindigen.

Paus Franciscus is de eerste leider van de Katholieke Kerk die voet aan grond zet op het Arabische schiereiland, bakermat van de islam. Hij blijft nog tot morgen in het land. Het bezoek wordt afgesloten met een historische misviering in een groot stadium in Abu Dhabi, waar 130.000 gelovigen van over de hele wereld worden verwacht.

