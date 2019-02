Nieuwe proefperiode voor schoolstraten in mei

In mei komt er een tweede proefperiode voor schoolstraten. Dat kondigt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan. De evaluatie van de eerste proefperiode van ‘paraat voor de schoolstraat’ is volgens de minister positief. De eerste editie van ‘paraat voor de schoolstraat’ liep eind vorig schooljaar. Deelnemende scholen beperken het drukke verkeer aan de schoolpoort aan het begin en op het einde van de schooldag, bijvoorbeeld door een halfuur voor tot een halfuur na het begin en einde van de lesuren de straat autovrij of autoluw te maken. Scholen langs drukke wegen richten dan een kus-en-knuffelzone in, of zetten in op stapspots.

Momenteel werken 123 Vlaamse scholen met een schoolstraat of een gelijkaardig alternatief. De evaluatie van de eerste proefperiode is alvast positief, meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Uit een bevraging van 32 scholen blijkt dat 2 op de 3 geen problemen ondervonden, 1 op de 3 kreeg wel ontevreden reacties van buurtbewoners of handelaars.







Tussen 6 mei en 31 mei komt er een nieuwe proefperiode. In elke provincie worden de komende weken infosessies georganiseerd en er komt ook een onderzoek naar de mogelijke invloed van schoolstraten op het milieu.

bron: Belga