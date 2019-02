Nieuwe Hasseltse stadsbestuur wil “vertrouwen, verbinden en vooruitzien”

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt, bestaande uit N-VA, RoodGroen+ en Open Vld, heeft maandagavond haar beleidsplan met maar liefst 580 doelstellingen voorgesteld. De stad wil de komende legislatuur sterk inzetten op onder meer vergroening, duurzaamheid en mobiliteit. Het stadsbestuur zet in op transparante communicatie om het vertrouwen van de Hasselaar terug te winnen. “We willen terug de koploper en gidsstad voor Limburg worden”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We hebben op 14 oktober van de kiezers een signaal gekregen dat ze een bestuur willen waarop ze kunnen vertrouwen, dat naar hen luistert en dat in het algemeen belang van Hasselt handelt. Een goede en transparante communicatie is daarbij onontbeerlijk om een draagvlak voor het beleid te realiseren.”

Met het beleidsplan maken de partijen duidelijk waar ze met Hasselt naartoe willen tegen 2030. “De rode draad in het bestuursakkoord is die andere manier van werken, wat professioneler misschien. We willen met resultaten de Hasselaar overtuigen in plaats van met beloftes”, vult eerste schepen Marc Schepers (RoodGroen+) aan.

Als hoofdstad van de groenste provincie wil Hasselt minder grijs en meer kleur in de stad, bijvoorbeeld door het vernieuwen en uitbreiden van parken. Het stadsbestuur schuift dan ook duurzaamheid en vergroening als belangrijke thema’s naar voren. Zo wil Hasselt tegen 2050 een Zero Waste City zijn. “Dat moeten we als doel zetten, want afval is eigenlijk overbodig. Tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn”, stelt schepen van Milieu en Klimaat Joost Venken (Groen). “We moeten beseffen dat het anders moet, want het is een doodlopend straatje. Dat is gewoon de realiteit. Het is dus een technisch probleem en geen ideologisch probleem.”

Verder moeten fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer voorrang krijgen in het Hasseltse straatbeeld. De stadsdiensten zijn bijvoorbeeld al begonnen met een inventaris van ‘missing links’ voor fietsers aan te leggen. “We moeten de kaart van de fietser trekken. Dat is de meest logische keuze, want ook de luchtkwaliteit is niet zo geweldig”, besluit Venken.

