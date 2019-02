Merkel blijft hoopvol over brexit

Volgens Angela Merkel kunnen Groot-Brittannië en de EU nog een oplossing vinden voor de Ierse grens voor de harde brexit eind maart een feit is. Dat zei de Duitse bondskanselier vandaag tijdens een bezoek in Tokio. Het echtscheidingsakkoord heropenen is ook voor Merkel niet aan de orde, maar ze ziet wel mogelijkheden in de bijbehorende politieke verklaring over de toekomstige relaties. De Europese Unie en Groot-Brittannië blijven bikkelen over het echtscheidingsakkoord dat de brexit op 29 maart moet voltrekken. Vooral de Ierse backstop – het vangnet dat moet vermijden dat er nieuwe grenscontroles komen tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek bij gebrek aan een nieuwe handelsrelatie – is de Britten een doorn in het oog. Het Lagerhuis stuurde premier Theresa May vorige week terug naar Brussel om “alternatieve regelingen” los te krijgen, maar daar is in Brussel maar weinig animo voor.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vertrouwt erop dat het Ierse grensprobleem nog opgelost kan worden. Hoe dat dan precies moet gebeuren, wilde ze niet kwijt, maar “er zijn zeker mogelijkheden om de eenheid van de interne markt te behouden en tegelijkertijd geen grenscontroles te hebben op de Ierse grens”, zei ze vandaag tijdens een bezoek aan Tokio.







Volgens Merkel is het belangrijk dat de gesprekken “moeten en kunnen gevoerd worden”, al blijft ze erbij dat het echtscheidingsakkoord niet heropend mag worden. “Dat is niet aan de orde. Maar we hebben ook afspraken over de toekomstige relaties (Merkel heeft het over de ‘political declaration’ die bij het echtscheidingsakkoord hoort, red.) en daarin kunnen natuurlijk ook dingen geregeld worden.”

“Als iedereen van goede wil is, kan de resterende tijd gebruikt worden om een oplossing te bereiken”, besloot Merkel. “Maar het is cruciaal om van Groot-Brittannië te vernemen hoe ze dat dan concreet zien.”

