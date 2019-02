Kom op tegen Kanker vraagt patiënten slechte ervaringen met privéverzekeringen te delen

Kom op tegen Kanker roept (ex-)kankerpatiënten op om problemen bij het afsluiten van een verzekering aan te kaarten. Dat kan via de website deelvandeoplossing.be of telefonisch via de Kankerlijn. “Iedereen heeft recht op betaalbare financiële bescherming”, klinkt het. “Wie ziek is of ziek is geweest, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van verzekeringen”, verklaart Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. Het gaat dan om fors verhoogde premies, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen tot zelfs weigering van de verzekering.

Kom op tegen Kanker kaart die problemen al langer aan en boekte ook al successen. Eind vorig jaar kondigde minister van Consumentenzaken Kris Peeters aan “het recht om vergeten te worden” in te voeren en in 2015 kregen voormalige patiënten al een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. Toch is er volgens de organisatie nog veel werk aan de winkel.







Naar aanleiding van de Wereldkankerdag roept de organisatie patiënten op om hun ervaringen te delen. Dat kunnen ze doen op de website deelvandeoplossing.be of het gratis nummer van de Kankerlijn 0800 35 445. Dat kan ook anoniem. Door zoveel mogelijk getuigenissen te verzamelen, wil ze inzicht krijgen in de problematiek van privéverzekeringen voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. “Zo kunnen wij verbetervoorstellen formuleren en in dialoog gaan met de overheid en de verzekeringssector”, aldus Michils.

