“Klimaatbetogingen zijn inderdaad geen toeval”

“Minister Joke Schauvliege heeft gelijk. De klimaatbetogingen zijn geen toeval. Ze zijn het gevolg van haar ambitieloos klimaatbeleid, alleen wil ze dat niet inzien”, reageert sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke maandagavond op de speech die Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) afgelopen weekend hield voor het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS), waarin ze suggereerde dat de klimaatacties deels opgezet spel zijn. Schauvliege stelde dat de acties te maken kunnen hebben met wraakacties van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) in 2004 aangepakt werd op betogingen van landbouwers.

“De excuses die ze inroept om de eisen van de klimaatbetogers niet ernstig te nemen, zijn hallucinant”, stelt Vandenbroucke. “Waar de minister de betogingen eerst als een steunbetuiging beschouwde, beweert ze nu dat er een complot achter zit. Hoe ernstig kunnen wij minister Schauvliege nog nemen, eigenlijk?”

Hij stelt dat sp.a de eisen van de klimaatbetogers voluit steunt, maar dat het “pijnlijk duidelijk geworden is dat we van minister Schauvliege niets meer hoeven te verwachten”.

bron: Belga