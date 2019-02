Itsme haalde 1 miljoen logins op overheidstoepassingen in januari

Vorige maand werden meer dan 1 miljoen logins op overheidstoepassingen genoteerd met itsme. Dat is een app waarmee iemand zich via de smartphone online kan identificeren. Op een jaar tijd waren er 5,6 miljoen logins bij de overheidstoepassingen, meldt minister bevoegd voor Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld). Itsme schoot in 2017 uit de startblokken. Het werd toen gelanceerd door een consortium van banken en mobiele operatoren, en was erkend door de overheid. Sinds januari 2018 kan je de app ook gebruiken om in te loggen bij overheidssites, zoals Tax on Web of MyPension. “Het gebruik van de smartphone om je online te identificeren is gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en verbetert de relatie van de burger met de overheid”, zegt de minister.

Op een jaar tijd vonden 5,6 miljoen logins plaats bij die overheidstoepassingen. In januari van dit jaar bereikte itsme de kaap van 1 miljoen logins bij de overheid, op een totaal van 2,7 miljoen transacties op alle toepassingen. Minister De Backer benadrukt dat het gebruik van de app eenvoudig én veilig is. “Deze belangrijke stap kadert in ons streven naar modernisering en digitalisering van onze diensten voor de burger en voor bedrijven”, besluit hij.







bron: Belga