In tien jaar tijd kwamen 12.000 mensen om bij scheepvaartongevallen

In tien jaar tijd zijn meer dan 12.000 mensen om het leven gekomen op de zeeën, meren en rivieren in de wereld. Meer dan 90 procent van hen kwamen om in Azië en Afrika, zo meldt de Franse ngo Robin des Bois. “Sinds 1986 is de veiligheid in de scheepvaart er niet op vooruit gegaan”, aldus de ngo. Sinds 2008 kwamen zeker 12.481 mensen om, of meer dan 1.000 per jaar. Tussen 1986 en 2005 kwamen 21.000 mensen om.

Azië en Afrika zijn goed voor meer dan 90 procent van de slachtoffers en ongevallen. Vijf landen zijn samen goed voor 60 procent van de doden: Tanzania, Bangladesh, Congo (RDC), de Filipijnen en Indonesië.







Het ongeval met de Spice Islander I langs de kust van Zanzibar in 2011 was het zwaarste, met 1.529 doden. Daarna volgen de ongevallen met de Princess of the Stars in de Filipijnen in 2008 (819 doden) en met de Eastern Star in China in 2015 (442 doden).

De Spice Islander I en de Princess of the Stars waren voormalige Griekse en Japanse boten. “Schepen die aan het einde van hun levensduur zijn, zouden afgebroken moeten worden en niet doorverkocht voor een verder gebruik in zeeën waarvoor ze niet gebouwd werden”, aldus Jacky Bonnemains, woordvoerder van Robin des Bois.

De belangrijkste oorzaken voor scheepvaartongevallen zijn het overladen met goederen en passagiers, vaak gekoppeld aan slechte weersomstandigheden, de staat van de schepen en twijfelachtige exploitatievoorwaarden. Tussen 2008 en 2018 lijstte Robin des Bois 272 dodelijke ongevallen met passagiersschepen op. Die ongevallen zorgen bovendien voor milieuvervuiling door lekkage van brandstof.

