Gwendolyn Rutten legt eed af als burgemeester van Aarschot

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft vanochtend in handen van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd als burgemeester van Aarschot. Rutten vormde na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie met N-VA en sp.a. De benoeming tot burgemeester liet op zich wachten omdat sp.a nog voor de verkiezingen samen met Groen en CD&V de voordrachtsakte getekend had van uittredend burgemeester André Peeters (CD&V). De Open Vld van Rutten was in oktober de grote winnaar in Aarschot. De partij verhoogde haar zetelaantal van 4 naar 10 op een totaal van 29 zetels. Rutten zelf haalde het hoogste aantal voorkeurstemmen (4.133 tegenover 695 in 2012) van alle kandidaten.

Door de forse zetelwinst van Open Vld haalde de geplande coalitie van CD&V, Groen en sp.a slechts 14 van de 29 zetels. De nieuwe coalitie van Open Vld, N-VA en sp.a beschikt over een meerderheid van 17 op 29 zetels.







bron: Belga