Crisis Venezuela: Maduro waarschuwt voor burgeroorlog

De omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft nog enkele uren vooraleer een deadline verstrijkt om vervroegde verkiezingen in Venezuela uit te roepen. In een interview heeft hij gealludeerd op een mogelijke burgeroorlog. Delen van het interview met de Spaanse zender La Sexta, dat vanavond wordt uitgezonden, zijn uitgebracht in Spaanstalige gedrukte media. “Alles hangt af van de graad van waanzin en agressiviteit van de noordelijke imperialisten en hun Westerse bondgenoten”, zei hij. Het interview is afgenomen op vrijdag. “We leven gewoon in ons land en vragen dat niemand zich moeit met binnenlandse aangelegenheden. We bereiden onszelf voor om ons land te verdedigen.” Hij voegde daaraan toe dat mensen in fabrieken, universiteiten en andere burgerlijke kringen zich voorbereiden op gevechten.

“Ik heb schrik van wat u zegt, meneer Maduro”, aldus interviewer Jordi Evole. “Echt? Het boezemt mij geen angst in”, aldus Maduro. Hij reageerde ook op de Europese deadline om verkiezingen uit te roepen. “We aanvaarden van niemand een ultimatum.”







Acht landen van de Europese Unie hadden gezegd dat ze oppositieleider Juan Guaido als president zullen erkennen, zou de deadline verstrijken zonder dat vervroegde verkiezingen worden aangekondigd. Guaido, voorzitter van het parlement, had zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president. De Verenigde Staten en talrijke andere landen erkennen hem in die hoedanigheid.

Oostenrijk is het achtste EU-land om te dreigen met de erkenning van Guaido, na België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal en Nederland.

Bron: Belga