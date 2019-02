Congolese verkiezingen – Tshisekedi voert eerste buitenlandse verplaatsingen uit

De nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi trekt volgende week naar Angola, Kenia en Congo-Brazzaville, zo is zondag vernomen uit zijn entourage. Tshisekedi wordt dinsdag verwacht in Luanda, daarna gaat hij naar Nairobi en Brazzaville. Bedoeling is de “relaties te herlanceren” met die landen, voor de top van de Afrikaanse Unie in midden februari.

Tshisekedi is op zondag 20 januari door het grondwettelijk hof uitgeroepen tot nieuwe president van Congo. Hij volgde Joseph Kabila op, die achttien jaar aan de macht is gebleven. De Keniaanse president Uhuru Kenyatta was de enige staatsleider die aanwezig was bij de eedaflegging op 24 januari in Kinshasa.

De verkiezing van Tshisekedi wordt betwist door Martin Fayulu, die de overwinning opeist en een electorale “putsch” hekelt van de oude president met de medeplichtigheid van Tshisekedi.

Fayulu en Tshisekedi ontmoetten elkaar voor het eerst zondagochtend in de kerk van Kinshasa, waar ze gewoonlijk bidden. “Ik heb geen probleem met Félix Tshisekedi. Dat is mijn broer. Het is niet zozeer hem, maar zij die hem hebben benoemd, zij die tegen de wil van het volk willen ingaan”, verklaarde Fayulu aan de pers na een publieke bijeenkomst zaterdag in de Congolese hoofdstad. Daar deed hij een oproep tot “vreedzaam verzet”.

