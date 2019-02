Britse onderzoekers vinden lichaam in wrak vliegtuig Sala

Britse onderzoekers hebben een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig dat de vermiste voetballer Emiliano Sala vervoerde en dat gisteren werd teruggevonden. Dat meldt het Britse onderzoeksbureau, de Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Argentijnse spits of om de piloot David Ibbotson gaat. “Videobeelden toonden tragisch genoeg de aanwezigheid van een lichaam aan in het wrak”, aldus het AAIB.

Sala vertrok op maandag 21 januari met een klein vliegtuig van Nantes naar Cardiff, waar voetbalclub Cardiff City hem voor 20 miljoen euro had overgenomen. Het vliegtuig verdween dezelfde avond van de radar boven het Kanaal.







Grote zoekacties rond de Kanaaleilanden hadden tot dusverre niets opgeleverd. Langs de Franse kust zijn afgelopen week twee zitkussens gevonden die volgens het AAIB vermoedelijk van het vermiste toestel afkomstig zijn.

Bron: Belga