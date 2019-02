Bescherm de biodiversiteit van onze Noordzee

Het Belgische deel van de Noordzee krioelt van het leven en herbergt duizenden dieren en planten. Maar die biodiversiteit wordt bedreigd door vervuiling en menselijke activiteiten. De zee begint bij jezelf en we hebben allemaal een rol te spelen in de bescherming van haar bewoners.

We zouden het haast vergeten, maar de Noordzee herbergt het grootste natuurgebied van België. Ze verbergt een verrassend rijke biodiversiteit. Van zeeanemonen en zeepaardjes tot zeetong, zeehonden, bruinvissen en vele soorten algen. In totaal leven in het Belgische deel van de Noordzee meer dan 2.000 dier- en plantensoorten.







We hebben allemaal een band met de zee. Ze regelt ons klimaat door CO 2 op te nemen en voorziet ons van zuurstof, vis, zeevruchten, zout, zand, windenergie en nog vele andere zaken.

Miljoenen tonnen afval

Zoals alle zeeën en oceanen van de planeet, wordt de Noordzee aangetast door vervuiling. Volgens Greenpeace produceren mensen gemiddeld 300 miljoen ton plastic per jaar. Tussen de 8 en 12 miljoen ton van dat plastic eindigt elk jaar in de oceaan. Concreet betekent dit dat elke minuut een volle vuilniswagen in zee wordt gedumpt.

De omvang van de vervuiling van de onderwaterwereld is enorm. Plastic flessen en wegwerpluiers hebben tot 450 jaar nodig voordat ze in zee ontbinden, zonder evenwel volledig af te breken. Als er niets verandert, zou er in 2050 weleens evenveel plastic als vis in zee kunnen zitten.

De zee begint bij jezelf

Verandering is nodig én mogelijk. We kunnen allemaal op onze eigen manier ons steentje bijdragen om de Noordzee beter te beschermen. De zee begint in elke keuken, in elke badkamer en bij elk rioolputje.

Hier zijn alvast enkele eenvoudige manieren om de Noordzee te helpen beschermen:

Vermijd wegwerpplastic, hergebruik en recycleer verpakkingen.

Doe je boodschappen met een herbruikbare tas en probeer er altijd een bij te hebben.

Gebruik een drinkfles, een herbruikbare koffiemok (bv. uit bamboe), een brooddoos of een stoffen lunchzakje.

Kies voor onverpakte voedingsmiddelen, koop fruit en groenten in bulk.

Kies tandpasta, scrubs en cosmetica zonder microplastics. Deze minuscule plasticdeeltjes belanden in de zee.

Ontdek de lijst met alle producten die in België te koop zijn en die microplastics bevatten op http://www.beatthemicrobead.org/product-lists/

Gebruik verzorgings-, schoonmaak- en afwasproducten of verf met het EU Ecolabel. Gebruik ontsmettingsmiddelen, pesticiden en andere chemische producten zoals bleekmiddel, ontkalkers en ontstoppers alleen indien echt nodig, want ze vervuilen het water.

Was je kleren niet onnodig. Vele stukken bestaan uit synthetische vezels die bij elke wasbeurt microplastics afgeven.

Giet geen frituurolie, verfresten of white spirit in het toilet of de gootsteen. Breng ze naar het containerpark bij het Klein Gevaarlijk Afval.

Rook je? Stop je peuken dan in een zakasbakje, want het kan tot 5 jaar duren voor ze afgebroken worden in zee.

Koop duurzame vis met het MSC/ASC-label (of een andere duurzaamheidsscore). Vermijd bedreigde soorten en probeer zeker eens een minder bekende maar duurzame vis. Meer info op fishguide.be en zeevruchtengids.org.

Ontdek nog veel meer tips op www.dezeebegintbijjezelf.be

Afspraak op de Belgian Boat Show

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid zal aanwezig zijn op de Belgian Boat Show van 9 tot 11 februari en van 15 tot 17 februari in Flanders Expo in Gent. Aan deze stand kom je meer te weten over de zee, haar bewoners en de impact van afval. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een quiz en een duurzaam cadeautje winnen. Op zondag 10 februari organiseert de FOD samen met Minister van Noordzee Philippe De Backer een conferentie over marien zwerfvuil. Iedereen is welkom! Bekijk het programma en schrijf je snel in op https://www.health.belgium.be/nl/agenda/conferentie-marien-zwerfvuil