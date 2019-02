VIDEO. Onbeschaamde bruid niet blij met eerste indruk in Australische ‘Blind Getrouwd’

Ook in Australië is het nieuwe seizoen van ‘Married at first sight’ van start gegaan. De eerste aflevering leverde al meteen enkele gênante momenten op. De bruid was immers niet overtuigd van haar uitgekozen echtgenoot.

Herinner je je Nuria en Stijn nog uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’? Wel, Nuria’s eerste indruk was niet bepaald positief toen. “Ik wil mij echt omdraaien en weggaan. Ik vind hem een seut, een stijve hark, een nerd”, klonk het toen.







In de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’ vond een gelijkaardig scenario plaats. Toen de bruid, Ning, tijdens het huwelijk naar haar echtgenoot Mark wandelde, kon je van haar gezicht aflezen dat de man niet aan haar verwachtingen voldeed.

Wagen omdraaien

Ze stak haar gevoel niet onder stoelen of banken. “Ik ben hier enkel voor het eten en de drank. Ik ben hier niet om jou te ontmoeten en niet om te trouwen. Ik wou de wagen omdraaien, maar de limousine was te groot”, vertelde ze hem. Ook tijdens het diner vertelde ze haar vriendinnen dat het enorm gênant is voor haar. “Ik kan hem niet blokkeren of verwijderen, zoals op de sociale media”, klonk het.

Achteraf nuanceerde Ning haar verwoordingen. “Zo gedraag ik mezelf als ik zenuwachtig ben. Dan flap ik er van alles uit zonder erover na te denken. Ik gebruik vaak humor in situaties waarin ik me niet op mijn gemak voel”, legde ze uit.

Zenuwen als boosdoener

Mark liet het begaan en stak haar ongepaste directheid op de zenuwen. “Ning heeft haar hele leven iedereen op de eerste plaats gezet. Hoe meer ik haar leer kennen, hoe meer ik haar groot hart zie. En dat was misschien niet te merken tijdens ons huwelijksfeest. Maar in alle eerlijkheid: er waren enorm veel zenuwen. Ze probeerde gewoon met humor de situatie wat te verdoezelen. Al was ik toch wel bezorgd dat ze niet had doorgezet”, vertelde hij.

Bij Nuria en Stijn is het allemaal goedgekomen. Zij mochten onlangs zelfs hun eerste kindje verwelkomen. Of dat ook bij Ning en Mark het geval zal zijn, valt te betwijfelen. Naar verluidt werd Ning onlangs gespot op allerlei Australische datingsites.