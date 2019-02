‘Onzekere’ vrouw geeft vriend DIT als verjaardagscadeau

Een Britse vrouw heeft Twitter aan het lachen gebracht met een wel heel opvallend verjaardagscadeau voor haar vriend. Die was niet bepaald in de wolken met zijn presentje…

Holly Cockerill kocht voor de verjaardag van haar vriend een T-shirt met daarop een tekst en een foto van haar. “Als je dit leest, heb je te lang naar mijn man zitten staren. En zo zou ik naar je kijken mocht ik er bij zijn. Hallo, ik ben Holly, zijn vriendin”, pronkt erop.







Bedoeling was dat haar vriend het exclusieve T-shirt zou dragen tijdens zijn verjaardagsuitje met de vrienden, maar dat is er wellicht niet van gekomen. Erg blij was hij immers niet met zijn geschenk, zo valt van zijn teleurgestelde gezicht af te lezen.

“Hoe onzeker kan je zijn”

De tweet werd maar liefst 12.000 keer geliket en 2.000 keer geretweet. Heel wat mensen zagen de humor er wel van in, maar sommigen namen de boodschap iets te serieus. “Hoe onzeker kan je zijn”, en “En ik dacht dat ik onzeker was. Wow, die is nog een pakje erger”, klinkt het onder meer.

Anderen wezen op de schrijffout in de tekst – er staat ‘your reading’, wat ‘you’re reading’ moet zijn. “Als je iets voor altijd laat bedrukken, zoals een T-shirt, en het openbaar maakt, zorg je er best voor dat de spelling juist is”, reageert iemand.

Als grap bedoeld

Holly, die zeven jaar samen is met haar vriend, liet de commentaar echter niet aan haar hart komen. “Dat noemen ze een grap omdat ik en mijn vriend graag lachen. Nog voor hij het weet, ligt die T-shirt in de vuilbak”, schrijft ze.