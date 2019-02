Is ‘Mary Poppins’ stiekem racistisch?

De klassieke Disney-productie ‘Mary Poppins’ is als racistisch bestempeld door een Amerikaanse universiteitsprofessor. Hij stelt dat de scène waarin Mary en Bert, nadat ze door een schoorsteen kropen, met een zwart gelaat ronddansen, ongepast is.

In de film uit 1964, waarin Julie Andrews de rol van de nanny vertolkt, nemen Mary en haar vriend Bert de kinderen mee op een trip door Londen die ze starten met door een schoorsteen te kruipen.

In de nu beruchte scène raken de protagonisten bedekt in roet. Mary probeert het zwart af te vegen, maar maakte het alleen maar erger. Ze besluit dan om nog wat extra roet op haar neus en wangen aan te brengen.

Professor Daniel Pollack-Pelzner, hoogleraar Engels en genderstudies aan het Linfield College in Oregon, heeft echter gesuggereerd dat het betreffende tafereel een verwijzing is naar de originele boeken van schrijfster P.L. Travers die de zwarte gezichten met raciale karikaturen associeerde.

“De film uit 1964 heeft een duidelijk racistische ondertoon”, schrijft hij in de New York Times. “Wanneer de donkere figuren op het dak staan, schreeuwt admiraal Boom -een ouder, verward personage-: ‘we hebben jullie wel door’.” De professor ziet daarin een parodie op de ‘zwarte dreiging’: “Het is zelfs verschenen op sites voor blanke, rechtse nationalisten”.

Fans van de film trokken al snel van leer op Twitter en andere sociale media om de claims te weerleggen. Iemand reageerde dat het enige beledigende aan Mary Poppins, de poging van Emily Blunt was. Auwch.

Can’t believe what I’m reading this morning. Mary Poppins was racist?! The only insulting thing about Mary Poppins is Emily Blunt’s attempts 😒

US literary professor Daniel Pollack-Pelzner says Mary Poppins is racist in the 1964 classic for blacking up her face when dancing with chimney sweeps.

What a load of Pollacks. You get this black stuff up chimneys – it’s called soot! pic.twitter.com/uQRBgj3Y6C

