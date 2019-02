Deze vier koppels gaan de ‘Temptation’-uitdaging aan

Nu de verleidsters én de verleiders van ‘Temptation Island’ bekend zijn, is het tijd voor de vier koppels die hun relatie aan de grootste verleidingstest van het land onderwerpen.

Nog elf nachtjes slapen en ‘Temptation Island 2019’ gaat van start. Spanning alom, maar vooral dan bij de vier koppels, want zij hopen het ‘Temptation’-parcours ongeschonden door te komen. Er zit alvast een primeur bij, want voor het eerst neemt een Vlaams-Nederlands koppel deel aan het populaire verleidingscircus.

Laura (22) en Roger (23)







Het Gentse koppel Laura en Roger heeft elkaar ontmoet tijdens het uitgaan. Een jaar lang waren ze friends with benefits. Al snel bleek dat niet de juiste relatie voor het jaloerse stel. Twee jaar geleden hebben ze ervoor gekozen om exclusief voor elkaar te kiezen en sindsdien hebben ze een relatie.

Toen Laura voor 4 maanden naar Spanje ging, heeft het koppel regels voor elkaar opgesteld (niet te veel drinken, niet alleen uitgaan na 23u, etc). Beiden konden die niet helemaal naleven, waardoor ze de regels ook bij terugkomst van Laura bleven hanteren. Als ze zich bij ‘Temptation Island’ weten te gedragen, willen de twee erover nadenken om de afspraken te laten vallen.

Milou (23) en Heikki (24)

Milou en Heikki uit Roosendaal en Grobbendonk zijn nu acht maanden samen en kennen elkaar via een motorcrosswedstrijd. Milou was daar met haar toenmalige vriend, zag Heikki zitten en zag in hem meteen het ideale plaatje. Het koppel besloot om voor elkaar te gaan.

Milou is echter redelijk jaloers aangelegd. Ze weet bijvoorbeeld alle wachtwoorden en pincodes van Heikki en controleert hem dagelijks. Voor Milou is het programma de ultieme relatietest om te kijken of ze Heikki kan vertrouwen. Mochten ze ‘Temptation Island’ overleven, is het koppel klaar voor de volgende stap: samenwonen in Nederland.

Demi (22) en Sidney (21)

Demi en Sidney zijn drie jaar samen en hebben elkaar leren kennen op een feestje. Het koppel woont nu twee jaar samen en doet veel samen. Elkaar twee weken missen lijkt hen dan ook de moeilijkste opdracht aan ‘Temptation Island’.

Aangezien de twee nog nooit een lange tijd zonder elkaar zijn geweest en daardoor nooit met echte verleiding in aanraking zijn gekomen, is ‘Temptation Island’ voor hen de ideale manier om te kijken of ze elkaar kunnen vertrouwen in de buurt van het andere geslacht.

Rodanya (20) en Morgan (20)

Het Nederlandse koppel Rodanya en Morgan is drie jaar samen. Het duo kent elkaar uit dezelfde stad. De twee gingen daten en toen ze elkaar beter leerden kennen, werden ze helemaal verliefd. Morgan ging na zes maanden vreemd, waardoor het vertrouwen van Rodanya een flinke deuk kreeg.

Afgelopen zomer beging Morgan weer een misstap. Tijdens de vakantie, die al geboekt was, groeiden de twee weer naar elkaar toe en besloot Rodanya om Morgan nog een allerlaatste kans te geven. Als het op ‘Temptation Island’ fout gaat, is het deze keer echt over and out.