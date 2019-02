Daarom gunt de snoozeknop ons slechts 9 minuutjes extra slaap

Je hebt er misschien nog nooit op gelet, maar de snoozefunctie op je gsm staat standaard ingesteld op negen minuten. Ga maar na als je ons niet gelooft. Dat lijkt een heel willekeurig getal, maar voor alles bestaat een verklaring. We blikken daarom even terug op de geschiedenis van het snoozeknopje.

Mechanisch

Alarmklokken bestaan al een hele tijd. In de jaren 50 kwam er iemand op het schitterende idee om een snoozefunctie toe te voegen. Want toegegeven, het is niet makkelijk om meteen uit je bed te rollen wanneer je alarm afgaat. In die tijd waren alarmklokken uiteraard nog mechanisch – er was nog lang geen sprake van smartphones of digitale alarms. Dat betekende ook dat de snoozeknop compatibel moest zijn met de mechaniek aan de binnenkant van de reeds bestaande alarmklokken.

Negen minuten snoozen







In praktijk kwam dat erop neer dat technici de keuze hadden tussen ofwel iets meer dan negen minuten, ofwel iets meer dan tien. Tien minuten vond men iets te veel, want de kans was volgens specialisten te groot dat mensen dan opnieuw in een lichte slaap zouden belanden. Fabrikanten kozen er dus massaal voor om het alarm na negen minuten opnieuw te laten afgaan. En ook vandaag nog is dat de norm. Boos omdat je geen tien minuten extra slaap krijgt? Ga je beklag dan maar doen bij de technici van toen!