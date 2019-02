Daarom drink je nooit maar één glaasje

Je gaat iets drinken met vrienden en zegt vol goede moed: “Vanavond doe ik rustig aan, na één pintje ben ik vertrokken.” We weten allemaal dat dat pure onzin is. Natuurlijk komt er nog een tweede en een derde. En nee, dat ligt niet aan jouw karakterloze inborst, maar aan de wetenschap.

Endorfine

Als je een glas alcohol naar binnen werkt, maakt je lichaam namelijk meer endorfine aan. Ook sporten, pijn, opwinding en een orgasme hebben een soortgelijk effect. Endorfine is een hormoon dat pijnstillend werkt, maar je wordt er ook vrolijk van. Het regelt namelijk de dopamine-afgifte in ons beloningssysteem. Hoe meer alcohol, hoe vrolijker we zijn. Een beetje zoals een hond die een koekje krijgt omdat hij braaf is dus.

Engeltje en duiveltje







Natuurlijk is niet alleen de endorfine de boosdoener. Er is onlangs onderzoek gedaan naar het D1- en het D2-neuron in je hersenen. D1 was al langer bekent en stimuleert je om meer te drinken. D2 probeert dat net tegen te gaan, maar zonder veel resultaat. Hoe meer je drinkt, hoe zwakker het D2-neuron namelijk wordt. Eens je besloten hebt om een tweede glaasje te drinken, is het dus eigenlijk al om zeep.