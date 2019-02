Backstreet Boys zijn helemaal back: na 18 jaar opnieuw op één in de Amerikaanse hitlijsten

Na bijna twee decennia staan de Backstreet Boys weer eens bovenaan de Amerikaanse Billboard 200. Hun nieuwe album ‘ DNA’ komt op nummer 1 binnen en is daarmee hun eerste topnotering sinds ‘ Black & Blue’ in december 2000.

Nick, Brian, Howie, Kevin en AJ moesten precies 18 jaar en twee maanden wachten op hun volgende nummer 1-hit. Een record is dat niet, want Paul McCartney moest tot vorig jaar zelfs 36 jaar en drie maanden wachten tussen Tug of War uit 1982 en Egypt Station. ‘DNA’ is ook Backstreet Boys’ tiende top 10-album, en hun beste verkoopweek sinds 2005.

Sportpaleis

De comeback van wat misschien wel dé ultieme boyband is, lijkt zo een schot in de roos te zijn. ‘DNA’ werd op 25 januari uitgebracht, en ging al 234.000 keer over de toonbank in de Verenigde Staten. In dat cijfer zitten zowel de fysieke verkoop, als de streaming en download van het album.







Op woensdag 22 mei staan Backstreet Boys in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar.