WTA Sint-Petersburg: Kiki Bertens steekt achtste titel op zak

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft het WTA-toernooi in Sint-Petersburg (823.000 dollar) op zak gestoken. In de finale op het Russische hardcourt versloeg ze de Kroatische Donna Vekic (WTA 30). Na één uur en 45 minuten had Bertens de overwinning beet. Ze won in twee sets (7-6 (7/2) en 6-4).

Voor Bertens, die in de tweede ronde Ysaline Bonaventure (WTA 148) uitschakelde, is het de achtste WTA-toernooizege, de eerste in 2019. De 27-jarige Nederlandse verloor ook al twee finales.







Vekic, 22, stond in haar zevende finale. Ze mikte op een tweede toernooizege.

Op de erelijst van de Sint Petersburg Ladies Trophy volgt Kiki Bertens de Tsjechische Petra Kvitova op. De finaliste van de voorbije Australian Open ging er deze week in de kwartfinales uit tegen Vekic.

Bron: Belga