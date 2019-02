WK veldrijden – Wie houdt Mathieu van der Poel van tweede wereldtitel?

Alle ogen van de veldritliefhebbers zijn zondagnamiddag (15u) in het Deense Bogense gericht op Mathieu van der Poel. De Nederlander start als dé favoriet in het WK. De 24-jarige Van der Poel domineert al het hele seizoen en is de logische topkandidaat voor de regenboogtrui. “Het zou de kers op de taart zijn van mijn beste seizoen ooit”, zegt de Nederlander, die op een tweede wereldtitel mikt, na goud in 2015 in Tabor.

In het Belgische kamp, met kopmannen Wout van Aert en Toon Aerts, geeft men zich echter niet op voorhand gewonnen. Van Aert moet al de hele winter zijn meerdere erkennen in Van der Poel maar won de voorbije drie jaar wel het WK. “Ik geloof in mirakels. Zondag zal ik op mijn beste niveau zijn dat ik kan zijn. Ik heb het voorbije seizoen goede en slechte dagen afgewisseld. Het is moeilijk om te voorspellen wat het zondag zal zijn, maar dit is niet de eerste keer dat ik op een WK start zonder topfavoriet te zijn. De voorbije jaren was Mathieu ook dé te kloppen man, maar word ik wereldkampioen.”

Toon Aerts heeft al de Belgische titel en de wereldbeker op zak en start naar eigen zeggen zonder druk. “Ik moet geen wereldkampioen worden, maar het kan. Als ik boven mezelf uitstijg, moet ik kunnen meedoen voor die trui.”

Enkele uren voor de mannen elite komen zondag (11u) eerst de vrouwen beloften in actie. Ook in die categorie levert Nederland met Ceylin del Carmen Alvarado de favoriete. Axelle Bellaert, Jinse Peeters en Marthe Truyen verdedigen de Belgische kleuren maar moeten boven zichzelf uitstijgen om een medaille te pakken.

Zaterdag veroverde België op de eerste dag van het WK vier keer eremetaal. Sanne Cant verlengde haar titel bij de vrouwen. Eli Iserbyt, ook titelverdediger, haalde zilver bij de beloften. Witse Meeussen en Ryan Cortjens waren goed voor zilver en brons bij de junioren.

bron: Belga