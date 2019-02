WK veldrijden – Van Aert erkent meesterschap van Van der Poel: “Hij was opnieuw heel sterk”

Wout van Aert heeft geen vierde titel op rij gepakt. De titelverdediger moest in Bogense vrede nemen met een zilveren medaille. “Ik ben blij dat ik toch strijd heb kunnen leveren”, liet de renner van Cibel-Cebon optekenen. “Zilver was het hoogst haalbare. Ook voor mij valt nu wel wat druk van m’n schouders, die regenboogtrui zorgt toch ook voor stress.” “Ons tactisch plan was om zo lang mogelijk bij Mathieu te blijven, er voor te zorgen dat hij niet meteen wegreed”, opende Van Aert. “Toen dat gaatje er was op Toon en hij dat niet kon dichten, probeerde ik het zelf. Dat kostte veel krachten. Ik keerde wel terug op Mathieu, maar op die schuine kant maak ik een foutje. Dat kwam ongetwijfeld door vermoeidheid, want anders rijd je daar wel zonder problemen op. Ik probeerde daarna nog wel, maar hij was heel sterk. Hij ging echt wel fel tekeer en ik raakte er niet meer bij. Dat is zo’n beetje het verhaal van het ganse seizoen. Hij is de verdiende winnaar, zeker na zo’n seizoen.”

Van Aert blijft nu zonder trui achter, want Aerts is Belgisch kampioen en Van der Poel wereldkampioen. “Ik weet nog niet met welke trui ik zal moeten rijden woensdag in Maldegem (zijn laatste cross van dit seizoen, red). Wellicht één in oranje van mijn sponsor, we zien nog wel wat dat geeft. Het zal toch raar zijn, zonder die trui. Anderzijds wereldkampioen zijn en niet presteren zoals je wil, is ook niet plezant. Natuurlijk is dat jammer, maar het is niet dat ik hier met een regenboogtrui nog mijn seizoen kon redden. Dat was al slecht, een regenboogtrui zou daar geen verandering in brengen. Nu goed, ik verlies vandaag, maar ik kom zeker nog terug naar het WK om die trui te heroveren. Het is een mooie trui en niemand staat die graag af.”

Woensdag volgt Maldegem, daarna trekt hij met zijn echtgenote meteen naar Girona. “De eerste dagen zal ik daar de fiets niet aanraken”, gaf hij nog mee. “Pas na het weekend, op maandag, rijd ik dan weer met de fiets en bereid ik mijn wegseizoen voor. Eerlijk gezegd ben ik wel blij dat mijn cross-seizoen er bijna op zit. Ik heb er vrede mee dat ik die trui afsta en volgend jaar wil ik een beter cross-seizoen afwerken.”

Van Aert, met koortsblaas, is trouwens niet ziek of ziek geweest. “Neen, dat is bij mij niet het geval”, besloot hij. “Normaal gezien, als ik zo’n koortsblaas krijg, ben ik top, maar nu kreeg ik ze al dinsdag of woensdag. Iets te vroeg, het was me beter vandaag overkomen.” (lachend)

bron: Belga