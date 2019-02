WK veldrijden – Toon Aerts pakt brons op tweede WK bij de profs: “Dit is een bekroning op mijn seizoen”

Toon Aerts reed zondag naar de bronzen medaille op het WK in Bogense. Hij leverde een mooie strijd met Wout van Aert, maar een slipper in de laatste ronde kostte hem het zilver. “Met brons ben ik ook tevreden”, reageerde de Belgische kampioen. Aerts maakte een slipper op de schuine kant in de tweede ronde waarop Van der Poel versnelde. Ploegmaat Lars van der Haar speelde het spel perfect, liet een gaatje en de Belgische ploeg moest achtervolgen. “Ik gaf alles om dat kloofje te dichten”, zei Aerts na afloop. “Maar daar heb ik me wel geforceerd en dat moest ik enkele rondes bekopen. Ik had het na afloop er ook over met Wout: was het de juiste keuze of niet. We waren het erover eens van wel: probeer ik niet onmiddellijk dat gaatje dicht te rijden en te wachten op Wout, dan rijdt Mathieu nog verder weg. Het was de goede beslissing, alleen kreeg ik het kloofje niet overbrugd.”

Daarna kwam hij in een groep met zes terecht die zou strijden om het brons. “Ik moest even op adem komen”, ging Aerts verder. “Maar ik voelde me in het tweede deel dan weer beter worden en wist bij hen weg te rijden.”

Hij naderde tot bij Van Aert en reed zelfs even weg bij de titelverdediger. Die knokte zich terug in zijn wiel en door een val van Aerts in de slotfase reed Van Aert uiteindelijk naar zilver. “Ik kan leven met dit brons. Dit is is een bekroning voor mijn seizoen. Ik voel dat ik een enorme stap heb gezet en het is zaak om nu op dit elan voort te gaan. Al besef ik dat het niet gemakkelijk zal zijn om dit volgend jaar te evenaren.”

Aerts rijdt nog zeven wedstrijden, een groot feest volgt er vanavond niet. “Neen, ik houd nog een kleine maand de focus”, eindigde hij. “Er zijn best nog wel enkele belangrijke crossen te rijden. Van Aert is er maar één keer meer bij en ook Van der Poel rijdt niet meer alles. Dat biedt meer kansen voor mij en die moet ik grijpen. Neen, ik zal geen last hebben van decompressie, ik kan er nog wel even tegen. Na het seizoen moet ik me ook niet focussen op de weg, dus dat ligt anders voor mij dan voor Mathieu en Wout.”

bron: Belga