Werelddag tegen kanker: “Switch to Hope”, platform voor hulp aan kankerpatiënten en hun omgeving

Twaalf organisaties, waaronder de Stichting tegen Kanker en de European Cancer Patient Coalition, hebben vandaag het online-platform ‘Switch to Hope’ boven de e-doopvont gehouden. Dat platform heeft tot doel, mensen met kanker te steunen en hoop te geven. Switchtohope.be hoopt dat te bereiken via getuigenissen, ontmoetingen met lotgenoten, bruikbare tips en informatie. De lancering van het platform gaat vandaag gepaard met een ontmoetingsmoment voor kankerpatiënten en hun naaste omgeving in Flagey te Brussel. Conferencier Bert Kruismans, reportagemaakster Lieve Blancquaert en danscollectief Jazzmijn hebben een voorstelling gemaakt over de onderbelichte emotionele en sociale impact van kanker op patiënten en hun omgeving. Morgen/maandag is het Werelddag tegen Kanker.

Tijdens het ontmoetingsmoment presenteren Luc Chalmet, voorzitter bij Melanoompunt, en Luc Pollet, voorzitter bij Talk Blue, het onderzoek over de sociale en emotionele noden van kankerpatiënten, waar ‘Switch to Hope’ op is gebaseerd.







Switch to Hope’ is een initiatief van de volgende organisaties: Borstkanker Vlaanderen, CMP Vlaanderen, European Cancer Patient Coalition (ECPC), FLAYA, Hodgkin en non-Hodgkin vzw, Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen, Melanoompunt, Mymu, Stichting Tegen Kanker, Talkblue Vlaanderen, The Big C en Vie et Cancer.

bron: Belga