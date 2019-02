Weerbericht – Meestal droog, op een lokale bui na

De tweede dag van het weekend start vooral over het noorden met opklaringen en nog buien in het uiterste westen. In de loop van de dag breiden de opklaringen zich zuidwaarts uit, al kunnen de lage wolken ten zuiden van Samber en Maas erg hardnekkig zijn. Op een lokale bui na, blijft het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Maxima van -1 graad over de Hoge Venen tot 6 graden in het westen, zo meldt het KMI. Vannacht blijft het droog met soms brede opklaringen. In het oosten van het land hangt er nog steeds soms hardnekkige lage bewolking en neemt de kans op aanvriezende mist opnieuw toe. Later in de nacht neemt de hoge en later middelhoge bewolking toe in het westen van het land. Minima tussen -1 en -6 graden.

Maandag trekt een storing over ons land vanaf het westen, met neerslag onder de vorm van smeltende sneeuw overgaand in regen in het westen en het centrum, en wat sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden aan de kust. Er waait een matige of meestal vrij krachtige wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen later ruimend naar west tot zuidwest. Rukwinden rond 50 kilometer per uur.

Dinsdag wordt wellicht droog met opklaringen en enkele graden zachter, met maxima tot 6 graden. Woensdag en donderdag bepaalt een nieuwe Atlantische storing ons weer. Het wordt zwaarbewolkt met geleidelijk regen vanaf het westen. Het kwik klimt daarbij tot maximaal 10 graden.

bron: Belga