Verplichte sluitingsdag – Unizo absoluut tegen langere openingsuren gekant

Ondernemersorganisatie Unizo moet niet weten van het N-VA-voorstel om de wet op de openingsuren aan te passen. De handelaars zijn absoluut tegen en de huidige regelgeving biedt al voldoende mogelijkheden, reageert topman Danny Van Assche. “We zijn absoluut tegen en wij niet alleen. Bij een bevraging eind vorig jaar in de hele sector was meer dan 70 procent van de handelaars tegenstander van verruimde openingsuren en het afschaffen van de verplichte sluitingsdag”, reageert gedelegeerd bestuurder Van Assche. Een “non-issue”, klinkt het.

N-VA wil, net als Open Vld in 2015, winkels de mogelijkheid geven om steeds open te zijn tot 21.00 uur. Vandaag kunnen winkels, niet gelegen in een toeristisch centrum, open zijn van 05.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag en op werkdagen voor een feestdag kan het wel tot 21.00 uur. De partij wil ook af van de verplichte sluitingsdag.

Maar volgens Unizo wordt nu in de meeste gevallen geen gebruik gemaakt van de opening tot 21.00 uur. “Wat nu heeft het, als er nauwelijks gebruik van gemaakt wordt?”, dixit Van Assche. De regeling zorgt ook voor bescherming voor de handelaar en voor een duidelijk onderscheid met de nachtwinkel.

Het afschaffen van de wekelijkse rustdag zal er dan weer voor zorgen dat de handelaar heel moeilijk kan concurreren met de groothandel. “Oneerlijke concurrentie. De wekelijkse rustdag stoort niemand. het is niet nodig om naar een ’24 op 7′-samenleving te gaan.” Van Assche wijst daarbij ook op de e-commerce.

Voor het openen op zondag bestaan nu reeds verschillende mogelijkheden, zoals de koopzondagen of de regeling in de toeristische centra, onderstreept Van Assche. “Vrijheid blijheid, leidt tot rusteloosheid voor de handelaar.”

bron: Belga