Verdwijning Emiliano Sala – Wrakstukken van vliegtuig Emiliano Sala aangetroffen in Kanaal (BBC)

In het Kanaal, de zeestraat tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, zijn zondagochtend wrakstukken aangetroffen van het vliegtuig dat van de radar verdween met aan boord de 28-jarige Argentijnse spits Emiliano Sala (Cardiff City) en de 59-jarige piloot, David Ibbotson. Dat meldt David Mearns, de man die de zoektocht leidde, zondagavond op Twitter. David Mearns van het bedrijf Blue Water Recoveries zocht in opdracht van de familie van de voetballer naar het verdwenen toestel. “Het wrak van het vliegtuig dat Emiliano Sala vervoerde en bestuurd werd door David Ibbotso werd vanmorgen vroeg gelokaliseerd door de FPV MORVEN”, aldus Mearns zondagavond op Twitter. “De families van Emiliano Sala en David Ibbotson zijn door de politie op de hoogte gebracht”, klonk het in een volgende tweet. “De AAIB (het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken, n.v.d.r.) zal morgen een verklaring afleggen. Vanavond zijn al onze gedachten bij de families en vrienden van Emiliano en David.”

Sala vertrok maandag 21 januari met een klein vliegtuig van Frankrijk naar Cardiff om daar zijn debuut te maken bij Cardiff City, dat hem voor 20 miljoen euro van FC Nantes had overgenomen. Het vliegtuig verdween maandagavond van de radar boven het Kanaal.

Grote zoekacties rond de Kanaaleilanden hadden tot dusverre niets opgeleverd. Langs de Franse kust zijn afgelopen week twee zitkussens gevonden die volgens het AAIB vermoedelijk van het vermiste toestel zijn.

bron: Belga