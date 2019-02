Van der Poel na wereldtitel veldrijden: “Er valt veel druk van mijn schouders”

Mathieu van der Poel heeft na drie mislukte WK’s opnieuw een regenboogtrui beet. “Er valt nu toch wel flink wat gewicht van mijn schouders”, gaf hij na afloop toe in het flashinterview. “Het was te lang geleden dat ik die trui mocht dragen, ik ben blij dat ik hem weer om de schouders heb.” “Ik startte met veel zelfvertrouwen na zo’n geweldig seizoen”, opende Van der Poel. “Maar dan moet de wedstrijd nog gereden worden. Het was een lange cross voor mij en eindelijk vallen de puzzelstukjes mooi in elkaar. Ik had aan Wout in het eerste deel van de cross een taaie klant, hij reed sterk, maar ik zei tegen mezelf dat ik mentaal sterk moest blijven, ook toen hij terugkeerde.”

“Het was ook geen gemakkelijke cross. Ik startte met rhino-banden, maar het was niet gemakkelijk om daarmee te rijden. Ik was goed, maar Wout was echt wel sterk in het begin. Uiteindelijk reed ik wel weg en maak ik het deze keer wel af. Er valt veel gewicht van mijn schouders en nu heb ik die trui weer beet na een lange periode zonder. Dit doet zo ontzettend veel deugd.”







Bron: Belga