Trump wil soldaten weg uit Syrië en Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Amerikaanse soldaten uit Syrië en Afghanistan terugtrekken, maar wel in Irak blijven om “Iran te observeren”. Dat bevestigde hij in een interview met zender CBS. Een tijdplan voor de terugtrekking gaf hij niet. Trump oordeelde dat de taliban, waarmee Washington direct onderhandelt, “moe” zijn na 19 jaar van oorlog. “Ik denk dat ze moe zijn en dat iedereen moe is. We moeten uit deze eindeloze oorlogen geraken en onze mensen terug thuis brengen”, aldus Trump.

De president zei ook dat hij de gevolgen van de operaties bij soldaten in een militair hospitaal had gezien. “Ik zag wat met hen gebeurd is. Zonder armen, zonder benen. Ze komen naar huis en zijn volledig andere mensen geworden. Dat is een vreselijke zaak. We zijn er bijna 19 jaar. Het is tijd. We zullen zien wat er gebeurt met de taliban. Ze willen vrede.”







Trump zegt wel te zullen reageren zouden terreurgroepen opnieuw aan kracht winnen. “We hebben heel snelle vliegtuigen, we hebben goede vrachtvliegtuigen. We kunnen heel snel terugkeren”, aldus Trump. Volgens Trump gaven de VS jaarlijks bijna 50 miljard dollar uit de afgelopen vijf jaar in Afghanistan. In het land laat hij wel de inlichtingendiensten blijven.

De VS hebben 2.000 soldaten in Syrië, die volgens hem al zijn begonnen het land te verlaten. “Ze zullen naar onze basis in Irak gaan, en uiteindelijk zullen sommigen naar huis gaan. Maar we zullen daar zijn en we zullen daar blijven”, zei hij nog. “We moeten Israël beschermen.” Hij wil troepen in Irak houden om “Iran te kunnen observeren”.

De Amerikaanse president zei ook dat Syrië vergeven was van terreurgroep IS, toen hij president werd. “We hebben ongelooflijk werk verricht met Syrië”, aldus Trump. “Nu is er nog heel weinig ISIS en is het kalifaat bijna knock-out geslagen.”

Bron: Belga