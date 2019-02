Een man heeft zondagavond in Finnevaux (Houyet), in de provincie Namen, het vuur geopend op een vrouw. Daarna heeft hij met het wapen gepoogd om zelfmoord te plegen. Dat is vernomen van de woordvoerder van politiezone Dinaphi, Gilles Boonen. Over de toestand van beiden is voorlopig niets geweten. In de woning waar de feiten zich afspeelden, waren ook twee kinderen aanwezig. Het parket van Namen is op de hoogte gebracht van de feiten en gaat ter plaatse.

bron: Belga