Jupiler Pro League – Club Brugge-Gent en Standard-Anderlecht kleuren Super Sunday

Met Club Brugge-AA Gent en Standard-Anderlecht staan zondag twee topaffiches op het programma van speeldag 24 in de hoogste voetbalklasse. In de ‘Slag om Vlaanderen’, aftrap om 14u30 in Jan Breydel, zijn vooral voor de Buffalo’s de belangen groot. De ploeg van Jess Thorup parkeert voorlopig net in de top zes maar voelt de hete adem van STVV, dat zondagavond thuis speelt tegen Eupen. Gent kreeg deze week wel een flinke boost dankzij de kwalificatie voor de bekerfinale. “Spelers klagen twee dagen na een wedstrijd vaak over pijntjes maar nu voelt iedereen zich goed en is er klaar voor”, zegt Thorup.

Ook bij kampioen Club staat iedereen op scherp. “We kijken erg naar deze confrontatie uit. Club gaat altijd tot het uiterste, maar zondag willen we wel nog iets extra brengen. Voluit gaan vanaf de eerste minuut is de boodschap”, onderstreepte Ivan Leko.

In het klassement volgt Club Brugge als derde op tien punten van leider Genk, dat zaterdagavond met 1-2 won in Waasland-Beveren. Blauw-zwart kan mits winst opnieuw over Antwerp wippen. De Great Old klopte zaterdag Oostende met 0-2.

Zowat anderhalf uur nadat in Brugge is afgefloten, begint om 18u in Sclessin de Clasico tussen Standard en Anderlecht. De Rouches verloren op de slotdag van de wintermercato Christian Luyindama, hun sterkhouder achterin, maar haalden met de Kroatische middenvelder Alen Halilovic wel een smaakmaker bij de kern. Bij Anderlecht kan Fred Rutten rekenen op een volledig fitte kern, inclusief Trebel en Dimata. Bovendien strikte paars-wit in de laatste uren van ‘deadline day’ met Yannick Bolasie een potentiële smaakmaker. De Congolees debuteert zondag al mogelijk.

“Het is zeker dat Standard niet sterker is geworden door het vertrek van Luyindama”, verklaarde Rutten. “Maar onze voorbereiding is hier niet door veranderd. Ik verwacht zondag een intense wedstrijd. Vooraf teken ik nooit voor een punt. Na afloop kan het zijn dat ik daar door omstandigheden wel tevreden mee ben.”

Zowel Standard (vierde, 40 ptn) als Anderlecht (vijfde, 37 ptn) heeft met nog zeven speeldagen te gaan in de reguliere competitie weinig ruimte om met punten te morsen. De zenuwen zullen dus op scherp staan in Luik.

