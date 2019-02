JOETZ vzw laat jongeren stress (h)erkennen via virtual reality

JOETZ vzw, de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten, wil jongeren aan de hand van virtual reality (VR) stress laten (h)erkennen en de juiste handvatten aanreiken om stress tegen te gaan. Daarom lanceert JOETZ het project #WhatThePok, zo meldt de vzw. HipHop-collectief SLM en YouTuber Nona van Braeckel steunen het project door als acteurs mee te spelen in de VR-film. De virtualrealityervaring, gemaakt door VR start-up Soulmade, plaatst jongeren in verscheidene herkenbare situaties. Na afloop van de VR-film moet de kijker in staat zijn stress te benoemen. Uit een stressenquête van JOETZ vzw bij 2.322 jongeren in 2016 blijkt immers dat jongeren dat momenteel niet altijd kunnen.

De bevraging leert dat bijna de helft van de Vlaamse jeugd stress heeft door school. Van de ondervraagden geeft 40 procent aan stress te krijgen door hun uiterlijk en een gebrek aan zelfvertrouwen. Een op de vier jongeren geeft ook nog eens aan dat vrienden en relaties hen stress bezorgen.







JOETZ trekt met haar campagne #WhatThePok rond in Vlaanderen. Meer informatie op www.whatthepok.be.

bron: Belga