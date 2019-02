In Nederland kunnen ouders voortaan doodgeboren kind laten registreren

In Nederland kunnen kinderen die dood ter wereld komen, vanaf vandaag officieel worden aangegeven bij de burgerlijke stand voor registratie. Dat was voorheen niet mogelijk; doodgeborenen bestonden formeel niet, vaak tot (bijkomend) verdriet van de ouders. In België gaat een nieuwe regeling voor registratie van levenloos geboren kinderen eind maart in. De Nederlandse regering verwacht dat jaarlijks 550 ouders van een doodgeboren kind dit zullen aangeven.

Stille Levens, het kenniscentrum voor babysterfte, noemt dat een lage inschatting. Volgens de meest recente cijfers uit 2016 stierven in Nederland ruim achthonderd baby’s na een zwangerschap van 22 weken of meer.







Door de wetswijziging van de Basisregistratie Personen kunnen alle doodgeborenen worden aangegeven, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap. Theoretisch is het dan mogelijk om ook na een miskraam in de eerste vier maanden van de zwangerschap het kind te laten registreren.

“Daarvoor is wel documentatie nodig, een akte van geboorte (levenloos)”, legt een woordvoerder van het kenniscentrum uit. Een verklaring van een arts of verloskundige kan eventueel ook voldoende zijn; het is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om dat te bepalen.

Ouders van doodgeborenen zijn tevreden dat ze hun kinderen alsnog kunnen laten registreren. “Het is een emotioneel ding, dat zagen we toen de petitie online kwam. Het is ongekend dat een petitie in een week tijd 80.000 steunbetuigingen krijgt en nog bijzonderder dat dat tot wetswijziging leidt.”

In eigen land had de Kamer in december een nieuwe regeling voor de registratie van een doodgeboren kind goedgekeurd. Het kan wel pas vanaf 140 dagen zwangerschap. De ouders kunnen, vanaf eind maart, een levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap laten registreren en een voornaam geven, in plaats van de huidige 180 dagen.

Bron: Belga