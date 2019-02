Hockey Pro League – Red Panthers volgen voorbeeld van Red Lions en verslaan Australië

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) hebben zondag in hun derde wedstrijd van de Pro League met 1-2 gewonnen van Australië (FIH 3). De Red Panthers volgden daarmee het voorbeeld van de Red Lions (FIH 1), de Belgische mannen, die enkele uren eerder Australië (FIH 2) versloegen met 1-4. Alle doelpunten in de wedstrijd van de Panthers vielen in de tweede helft. Michelle Struijk opende in de 35e minuut de score na een penalty corner. Louise Versavel verdubbelde in de 47e minuut de voorsprong met een veldgoal. Australië lukte in de 57e minuut nog de aansluitingstreffer langs Brooke Peris, maar dichter kwam de thuisploeg niet meer.

Vorig weekend startten de Panthers de gloednieuwe landencompetitie met een 2-0 nederlaag in Cordoba tegen Argentinië (FIH 4). Vrijdag klopte de selectie van bondscoach Niels Thijssen in Auckland Nieuw-Zeeland (FIH 6) met 0-1.

Voor de Panthers ligt de Hockey Pro League nu stil tot 29 maart. Dan spelen ze in Lancaster (Pennsylvania) tegen de Verenigde Staten (FIH 12). Ook Nederland (FIH 1), Engeland (FIH 2), Duitsland (FIH 5) en China (FIH 10) zijn tegenstanders.

bron: Belga