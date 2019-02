Handbal BeNeleague – Tongeren heeft weer uitzicht op play-offs

In de laatste wedstrijd van de zestiende speeldag van de BeNeleague nam Tongeren zondag de maat van Volendam (26-25). Dure verliespunten voor de Nederlanders, die daarmee hun kansen op deelname aan de Final Four verspeeld hebben. Belangrijke punten daarentegen voor Tongeren in de strijd tegen de degradatie. Tongeren komt met nog zes wedstrijd te gaan in de stand op gelijke hoogte van Hasselt en nadert zelfs tot op twee punten van NeLo. Deelname aan de Belgische play-offs behoort weer tot de mogelijkheden.

bron: Belga