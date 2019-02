Gouverneur Virginia: racistisch beeld toont toch iemand anders

De gouverneur van Virginia, Ralph Northam, is naar eigen zeggen toch niet te zien op de omstreden foto uit 1984, die ertoe geleid heeft dat zijn ontslag wordt geëist. De foto toont twee niet-geïdentificeerde personen op een feestje: de ene met een zwart geschminkt gezicht, om een Afro-Amerikaan na te bootsen, de andere in de outfit van de racistische Ku Klux Klan. De politicus had vrijdag aanvankelijk verklaard dat hij te zien is op de foto “in een kostuum dat duidelijk racistisch en beledigend is”. “Het spijt me erg dat ik besliste zo in de foto te verschijnen en voor de pijn die deze beslissing toen en nu heeft veroorzaakt”, zei hij. Vergelijkingen met de Ku Klux Klan en het zwart schminken van gezichten zijn in de Amerikaanse samenleving een absoluut taboe. Bijgevolg klonk de eis om zijn ontslag, ook uit zijn eigen Democratische partij.

Zaterdag verklaarde de gouverneur op een persconferentie dan weer dat hij “dat zeker niet is”. Hij zou het opgezocht hebben, en zowel familieleden als studievrienden zouden bevestigd hebben dat hij op dat moment niet in Virginia was. Hij heeft het jaarboek ook niet gekocht.

bron: Belga