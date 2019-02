Goedkope bivakbus in vast aanbod van De Lijn

De goedkope bivakbus voor jeugdbewegingen komt in het vaste aanbod van De Lijn. Een proefproject krijgt daarmee na twee jaar definitief vorm. De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Sven Gatz (Open Vld) hebben de verankering deze voormiddag voorgesteld in Dworp bij Beersel. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en zijn collega van Jeugd Gatz lanceerden in 2017 een proefproject voor jeugdbewegingen om goedkoper met de bus op bivak te gaan. Voordien moesten groepen voor een zogenaamde versterkingsrit minimaal 200 euro per verplaatsing betalen. Die prijs werd verlaagd naar 1,30 euro per reiziger. Tijdens de zomers van 2017 en 2018 maakten ruim 200 jeugdverenigingen dankbaar gebruik van dat aanbod. De formule viel in de smaak: 63 procent van de jeugdbewegingen waardeerde de gebruiksvriendelijkheid en 67 procent apprecieerde het goedkopere tarief.

“De communicatie kon nog beter”, stelden de twee Vlaamse ministers in jeugdverblijfcentrum Hanenbos. “Reserveringen voor juli en augustus moeten uiterlijk een maand voordien toekomen, zodat De Lijn zich kan organiseren. Er komt één contactpunt voor de aanvragen. De jeugdverenigingen krijgen meteen een antwoord, waardoor ze zeker zijn dat de registratie goed verlopen is.”







De goedkope versterkingsrit richt zich tot grotere jeugdgroepen vanaf dertig personen. De bus van de Vlaamse vervoersmaatschappij brengt de jongeren tot de halte die het dichtste bij de bivakplaats ligt. De totale afstand mag wel niet meer dan vijftig kilometer bedragen.

De totale investering bedraagt 70.000 euro. Die wordt netjes verdeeld tussen de twee ministers.

bron: Belga