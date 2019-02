Ere-Magritte voor animatiefilmmaker Raoul Servais

De Belgische filmmaker Raoul Servais heeft zaterdagavond een ere-Magritte gekregen voor zijn gehele carrière, tijdens de negende uitreiking van de Magrittes, de belangrijkste Franstalige filmprijzen. Raoul Servais, intussen 90 jaar, maakte faam in zowel binnen- als buitenland. Hij won de eerste Gouden Palm ooit voor België in Cannes, in Venetië haalde hij een Gouden Leeuw, en hij is de uitvinder van de filmtechiek van de Servaisgrafie.

“Hij is een pionier en ik ben fier om hem vanavond te bekronen. Een meester van wie de kunst de grenzen heeft overschreden”, zei de voorzitter van de Stichting Magritte, Charly Herscovici, die de prijs overhandigde.

In zijn dankwoord refereerde Servais naar twee personen die op hem een sterke indruk hebben nagelaten: aan André Delvaux, de Belgische filmregisseur aan wie de academie achter de Magrittes zijn naam ontleend heeft. En aan surrealist René Magritte. “Ik ben aan die kleine bourgeois, aan dat genie van het geschilderde beeld en de verbeelding, veel erkenning verschuldigd. Want zijn oeuvre heeft mij een ongewone wereld leren kennen waarvan ik anders het bestaan niet had geweten.”

bron: Belga