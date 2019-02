Dood Saoedische journalist – Erdogan verwijt VS “stilzwijgen”

Drie maanden na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel, heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de Verenigde Staten passiviteit verweten. Hij kan het stilzwijgen van de VS over de gruweldaad niet begrijpen, zo zei hij aan de staatszender TRT. Erdogan eiste opnieuw dat de feiten volledig worden opgehelderd. “Ik kom er niet toe de stilte uit Amerika te begrijpen”, aldus Erdogan. “We willen dat alles wordt verduidelijkt want het gaat om een gruweldaad.” Onder meer uit economische overwegingen schuwt de Amerikaanse president Donald Trump sancties tegen Saoedi-Arabië.

Een reeks aanwijzingen bracht de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in verband met de moord. Volgens mediaberichten gaat ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ervan uit dat de kroonprins achter de moord zit. De Saoedische regering ontkent dat echter met klem.

De regeringskritische journalist is begin oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een Saoedisch moordcommando. De in de VS levende columnist voor The Washington Post kwam daar documenten voor zijn huwelijk ophalen.

De Saoedische regering gaf de moord pas toe na massale internationale druk. Riyad heeft de moord in de schoenen geschoven van “ongecontroleerde” elementen. Begin januari startte een proces tegen elf verdachten, de procureur-generaal heeft voor vijf van hen de doodstraf gevorderd.

Bron: Belga