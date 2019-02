Distributiesector nu wel vragende partij voor ruimere openingsuren

Comeos, de Belgische federatie van de handel, steunt het voorstel van N-VA om de verplichte sluitingsdag af te schaffen en voor ruimere openingsuren. Tot nu toe was de sectororganisatie die bijvoorbeeld de grote supermarkten en winkelketens vertegenwoordigt geen vragende partij. De zelfstandigen- en ondernemersorganisaties blijven tegen. De positie van de distributiesector is aan het veranderen, reageert CEO Dominique Michel van Comeos. Tot nu was de organisatie geen vragende partij, omdat niet iedereen er op dezelfde lijn zat. “Nu zijn de geesten aan het evolueren. We staan open voor meer flexibiliteit.”

“We zijn vragende partij voor latere openingsuren. Het geeft tenminste de mogelijkheid dat te doen, naargelang de situatie. Het is niet meer van deze tijd om dat te omkaderen in een strikt kader”, zegt Dominique Michel.







Hij hanteert dezelfde argumenten voor de verplichte sluitingsdag. En de winkel is nu een infrastructuur die de winkelier nu zomaar één dag volledig niet kan gebruiken, klinkt het. “Maar dit heeft duidelijk niets te maken met het recht dat iedereen heeft om één dag per week niet te werken”, benadrukt hij. De sociale wetgeving staat er los van.

Volgens Comeos zijn er vele landen die dergelijke regels niet meer hanteren. “En we willen er niet automatisch gebruik van maken, maar het geeft wel de mogelijkheid.”

N-VA wil, net als Open Vld in 2015, winkels de mogelijkheid geven om steeds open te zijn tot 21.00 uur. Vandaag kunnen winkels, niet gelegen in een toeristisch centrum, open zijn van 05.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag en op werkdagen voor een feestdag kan het wel tot 21.00 uur. De partij wil ook af van de verplichte sluitingsdag per week.

bron: Belga