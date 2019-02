BK meerkamp indoor – Hanne Maudens verpulvert persoonlijk record en mag zich opmaken voor EK in Glasgow

Hanne Maudens heeft zondag in Gent de Belgische titel veroverd op de indoorvijfkamp. Ze stelde haar persoonlijk record gevoelig scherper richting 4.569 punten, en dat moet in principe volstaan om begin maart aan het EK in het Schotse Glasgow te kunnen deelnemen. Haar oude record stond op 4.205 punten. Echt zeker van haar EK-ticket kan Maudens pas zijn over tweeënhalve week. Voor de meerkamp wordt er niet zoals bij andere proeven met een limiet gewerkt, maar is het de top zes van het afgelopen zomerseizoen in combinatie met de beste zes op de Europese ranking van het lopende seizoen die aan het EK mag deelnemen. Op die ranglijst is Maudens momenteel eerste, maar in verschillende landen moeten de nationale kampioenschappen zondagavond nog ten einde lopen.

Maudens, die sinds september traint onder de vleugels van Wim Vandeven, de partner en voormalige coach van Tia Hellebaut, begon zondag degelijk met 8.68 op de 60 meter horden. Met 1m76 ging ze in het hoogspringen op hetzelfde elan door, om vervolgens in het kogelstoten nog een versnelling hoger te schakelen. Daar zette ze met 13m95 een dik persoonlijk record neer. In het verspringen landde ze na 6m37, op de afsluitende 800 meter klokte Maudens 2:13.98.

.







bron: Belga